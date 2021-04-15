العاهل الأردني يُهاتف فتاة حكم عليها بالسجن بسبب عبارة “أبوي أحسن من الملك”

كل الوطن – وكالات: هاتف الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم الأربعاء فتاة حكم عليها بالسجن لقولها عبارة “أبوي أحسن من الملك”.

وقالت الفتاة آثار الدباس عبر صفحتها على “فيسبوك”: “أفتخر اليوم بتلقي مكالمة من جلالة سيدنا الأب والقائد والملك حيث تم إنصافي من جلالة سيدنا الملك عبد الله الثاني بن الحسين وقال لي بلسانه خلي المعنوية عالية وأنت أخت لي باذن الله”.

وأضافت الدباس: “أنا أفتخر بجلالة الملك كأب لكل أردني وأردنية” وتابعت: “وأنت أبونا وقائدنا وسيدنا وتاج فوق رؤوسنا ودمت ذخرا لنا”.

يذكر أن قضية الفتاة قد أثارت جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الحكم عليها بالسجن لمدة عام بسبب “تطاولها” بقولها “أبوي أحسن من الملك”.

المصدر: “عمون”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410973