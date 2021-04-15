تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. الفنان ياسر جلال يعلق على مشهد الموبايل المقلوب المثير للجدلكل الوطنالعاهل الأردني يُهاتف فتاة حكم عليها بالسجن بسبب عبارة “أبوي أحسن من الملك”كل الوطنحكم بسجن أردنية قالت “أبي عندي أحسن من الملك” يثير جدلاكل الوطنالولايات المتحدة “ستسحب قواتها من أفغانستان” بحلول 11 سبتمبر المقبلكل الوطنلبنان..حالة جديدة من “الهرج والمرج” في سوبرماركت بسبب الزيت المدعوم! (فيديو)كل الوطنتحرك من برلماني مصري ضد الفنان محمد رمضانكل الوطنتحذير أمني جديد “سيفاجئ” الملايين من مستخدمي “واتس آب”!كل الوطنوزارة الخارجية: المملكة تتابع بقلق التطورات الراهنة لبرنامج إيران النوويكل الوطنالحكم الذي أثار غضب رونالدو يتعرض لعقوبة قاسية جدا!كل الوطنولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر

مصر.. الفنان ياسر جلال يعلق على مشهد الموبايل المقلوب المثير للجدل

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : الخميس 15 أبريل 2021 - 2:42 مساءً
مصر.. الفنان ياسر جلال يعلق على مشهد الموبايل المقلوب المثير للجدل

كل الوطن – وكالات: علق الفنان المصري ياسر جلال، على المشهد الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول الجمهور صورته في أثناء تلقيه مكالمة هاتفية بموبايل مقلوب في مسلسل “ضل راجل”.

وقال جلال في بيانٍ صحفي: “أحد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لاحظ أني ماسك الموبايل بالمقلوب في مشهد الميكروباص وأنا بكلم الزميلة نيرمين الفقي”.

واستطرد: “في مشاهد التليفونات في المسلسلات مساعد المخرج يتصل بالممثل ويتلوا عليه الحوار الخاص بالمشهد على الموبايل ويتحدث معه”.

اقرأ أيضا...

وأوضح بطل مسلسل ضل راجل: “وأنا بعمل المشهد كنت سامع مساعد المخرج وبرد عليه والمشهد ده كان فيه حركة وركاب بتنزل وبتتحرك وبقوم وبنزل، وارد أكون ماسك الموبايل بالمقلوب بس أنا سامع المكالمة وسامع صوت مساعد المخرج وهو بيرد عليا”.

وأضاف: “أحيانا يمكنكم سماع صوت المتحدث عبر الهاتف دون أن تكون بقرب السماعة”، قائلا: “تحدث كثيرًا إن جنبك حد بيعمل مكالمة وانت سامع رغم إن الموبايل لا هو معاك ولا على ودنك”.

وأكد ياسر جلال، أنه رغب في توضيح هذه المعلومة ووعد المشاهدين بأن يلقى المسلسل إعجابهم لأنه يناقش قضية مهمة في إطار ممتع وجميل.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410978

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.