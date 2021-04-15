مصر.. الفنان ياسر جلال يعلق على مشهد الموبايل المقلوب المثير للجدل

كل الوطن – وكالات: علق الفنان المصري ياسر جلال، على المشهد الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول الجمهور صورته في أثناء تلقيه مكالمة هاتفية بموبايل مقلوب في مسلسل “ضل راجل”.

وقال جلال في بيانٍ صحفي: “أحد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لاحظ أني ماسك الموبايل بالمقلوب في مشهد الميكروباص وأنا بكلم الزميلة نيرمين الفقي”.

واستطرد: “في مشاهد التليفونات في المسلسلات مساعد المخرج يتصل بالممثل ويتلوا عليه الحوار الخاص بالمشهد على الموبايل ويتحدث معه”.

وأوضح بطل مسلسل ضل راجل: “وأنا بعمل المشهد كنت سامع مساعد المخرج وبرد عليه والمشهد ده كان فيه حركة وركاب بتنزل وبتتحرك وبقوم وبنزل، وارد أكون ماسك الموبايل بالمقلوب بس أنا سامع المكالمة وسامع صوت مساعد المخرج وهو بيرد عليا”.

وأضاف: “أحيانا يمكنكم سماع صوت المتحدث عبر الهاتف دون أن تكون بقرب السماعة”، قائلا: “تحدث كثيرًا إن جنبك حد بيعمل مكالمة وانت سامع رغم إن الموبايل لا هو معاك ولا على ودنك”.

وأكد ياسر جلال، أنه رغب في توضيح هذه المعلومة ووعد المشاهدين بأن يلقى المسلسل إعجابهم لأنه يناقش قضية مهمة في إطار ممتع وجميل.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410978