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مصر.. نشر اعترافات مذيعة مشهورة ارتكبت جريمة قتل

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الخميس 15 أبريل 2021 - 3:05 مساءً
مصر.. نشر اعترافات مذيعة مشهورة ارتكبت جريمة قتل

كل الوطن – وكالات: كشفت صحيفة “الوطن” المصرية عن أقوال مذيعة مشهورة بالراديو خلال التحقيق معها في ارتكابها جريمة قتل زوج شقيقتها بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة.

وقالت المذيعة رانيا إنه لم يكن في نيتها القتل، وكانت مجرد مشاجرة عادية، موضحة: “الشيطان تغلب عليا ومعرفش قتلته ازاي”.

وأوضحت:” وأنا قاعدة في التجمع وعرفت أن جوز أختي بلغ الناس اللي لها فلوس عند جوزي بمكانه، روحت بيت والدتي في السيدة زينب علشان أعاتبه، لكن حصل بينا مشادة كلامية في الأول، بعدين بقت مشاجرة ومحسيتش بنفسي غير والسكينة في أيدي وأنا بطعنه أكتر من مرة في فخذه لغاية ما وقع ومات في ساعتها، والشرطة جت قبضت عليا وأنا جنب الجثة، لكن مكنش قصدي أني اقتله”.

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وكشفت معاينة النيابة العامة، لمسرح جريمة مقتل زوج شقيقة مذيعة الراديو، عن أن المتهمة أمسكت بسكين المطبخ، وسددت 3 طعنات قاتلة، فسقط على الأرض جثة هامدة، بعد أن استقرت إحدى الطعنات في القلب، وأن مدة الجريمة لم تزيد عن 5 دقائق، وجلست بجانب الجثة حتى حضرت الشرطة، وألقت القبض عليها.

وباشرت نيابة جنوب القاهرة، التحقيق مع المذيعة المتهمة، كما أمرت بتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة.

وأمرت نيابة جنوب القاهرة بحبس المذيعة المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة سكين، كما طلبت سرعة التحريات حول الواقعة.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=410981

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