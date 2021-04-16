تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنأبو الغيط يبحث مع فيصل بن فرحان القضايا الإقليميةكل الوطن7 فوائد صحية رائعة للصوم في شهر رمضان!كل الوطنطبيبة مختصة تحذر النساء من نظام غذائي يتسبب في “شيخوخة مبكرة” وظهور التجاعيد قبل أوانهاكل الوطنإحساسنا الدائم بالجوع قد يدلل على مرض خطير!كل الوطنبيان للأمن الداخلي اللبناني يكشف حقائق غير متوقعة في قضية اختطاف فتاة وطلب فديةكل الوطنرمضان: كيف تتجنب الإحساس بالجوع وما علاقة جنس الشخص وفصيلة دمه بمدى تحمله؟كل الوطنثماني علامات تدل أن مستويات السكر في الدم “أصبحت” مهددة للحياة!كل الوطنمصر.. الفنان ياسر جلال يعلق على مشهد الموبايل المقلوب المثير للجدلكل الوطنالعاهل الأردني يُهاتف فتاة حكم عليها بالسجن بسبب عبارة “أبوي أحسن من الملك”كل الوطنحكم بسجن أردنية قالت “أبي عندي أحسن من الملك” يثير جدلا

أبو الغيط يبحث مع فيصل بن فرحان القضايا الإقليمية

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-16T00:32:53+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 46 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 16 أبريل 2021 - 12:32 صباحًا
أبو الغيط يبحث مع فيصل بن فرحان القضايا الإقليمية

كل الوطن – وكالات: ذكر بيان للجامعة العربية أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيظ، زار اليوم العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن المشاورات بين أبو الغيط وفرحان تناولت مختلف القضايا الإقليمية، حيث استعرض الأمين العام نتائج جولاته الأخيرة في كل من تونس والعراق.

وحسب المصدر، أكد أبو الغيط على “أهمية تنشيط العمل العربي المشترك في هذه المرحلة التي تواجه فيها المنطقة العربية تهديدات مشتركة”.

اقرأ أيضا...

ولفت الأمين العام إلى أن “وقف إطلاق النار الكامل هو الخطوة الأولى نحو حل الأزمة اليمنية ومعالجة الوضع الإنساني الصعب الذي تواجهه البلاد”.

وبين أبو الغيط أن “المبادرة التي قدمتها السعودية في هذا الصدد تمثل معالجة متوازنة ومدخلا سليما للتسوية الشاملة للأزمة”، داعيا بالوقت ذاته الحوثيين إلى “أن يغلبوا مصلحة الشعب اليمني على أي اعتبارات أو أجندات أخرى”.

وأضاف المصدر أن أبو الغيط شدد على أهمية التضامن العربي في مواجهة التدخلات الإقليمية، محذرا من التوصل إلى تسويات في الإقليم لا تراعي المصالح العربية، وتشجع القوى التي تعمل على تقويض الاستقرار.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411011

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.