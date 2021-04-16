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القدوة: مروان البرغوثي سيترشح لمعركة الرئاسة الفلسطينية وسندعمه

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : الجمعة 16 أبريل 2021 - 12:38 صباحًا
القدوة: مروان البرغوثي سيترشح لمعركة الرئاسة الفلسطينية وسندعمه

كل الوطن – وكالات: أعلن ناصر القدوة رئيس “الملتقى الوطني الديمقراطي” في فلسطين رئيس قائمة “الحرية” المرشحة للانتخابات الفلسطينية، عن دعم مروان البرغوثي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال القدوة في تصريح بعد وصوله إلى قطاع غزة: “سوف يترشح مروان البرغوثي للرئاسة الفلسطينية وقررنا في القائمة أن نقوم بدعمه وترشيحه”.

وتابع: ” تزامنا مع الذكرى 20 لاعتقال مروان البرغوثي من غزة نرسل رسالة له كل التضامن معه في سجنه ونتمنى له التوفيق”.

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وشدد على أنه “لا يجوز المساس أو التعدي على أي مرشح للانتخابات المقبلة من أي جهة كانت”، مؤكدا الحق الديمقراطي للفلسطينيين في الانتخابات.

وحول وجوده في غزة قال: “الوضع الطبيعي هو أن أكون موجودا في قطاع غزة، فالقطاع عبارة عن حزام نضالي وانتخابي ومهم جدا لأي شخص يعمل في مجال السياسة وخصوصا في مجال الانتخابات”.

وشدد القدوة على أن “استعادة الوحدة هو الهدف الوطني النبيل الذي بدونه لا مجال للتقدم الفلسطيني ويجب أن يكون في مقدمة المهام الوطنية الفلسطينية”.

المصدر: “سما نيوز”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411014

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