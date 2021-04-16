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حقق مشاهدات عالية.. موظفة تضرب رئيسها في العمل بالمكنسة بعد تحرشه بها (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 15 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 16 أبريل 2021 - 12:59 صباحًا
حقق مشاهدات عالية.. موظفة تضرب رئيسها في العمل بالمكنسة بعد تحرشه بها (فيديو)

كل الوطن – وكالات: انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم في جميع أنحاء العالم، لعاملة صينية وهي تستخدم المكنسة والممسحة لضرب رئيسها في العمل بعد أن تحرش بها عدة مرات.

ويمكن رؤية المرأة التي قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن اسمها الأخير تشو، في مقطع فيديو مدته 14 دقيقة على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تدخل مكتب رئيسها قبل أن تغمره بدلو من الماء.

وأمسكت المرأة بممسحة بعد ذلك واستخدمتها لضرب رئيسها وانغ بشكل متكرر، ويمكن رؤيته في الفيديو وهو يحاول حماية نفسه.

ولاحقا في الفيديو ألقت المرأة بعدة كتب من مكتب وانغ على رأسه.

وتمت مشاهدة الفيديو ملايين المرات، في حين ذكرت “تايمز” أن تشو قالت إن رئيسها في العمل بعث لها رسائل نصية غير مرغوب بها في ثلاث مناسبات منفصلة.

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وحاول وانغ القول في الفيديو إن الرسائل كانت عبارة عن مزحة، على الرغم من استمرار تشو بالصراخ.

وأكدت المرأة أنها أبلغت الشرطة عن وانغ بينما كانت على الهاتف.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية أن الرجل هو نائب مدير وكالة حكومية لتخفيف حدة الفقر في منطقة بيلين في مدينة سويها بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين.

وأفادت وكالة “شينخوا” بأن الرجل “يعاني من مشاكل في الانضباط الحياتي”، مشيرة إلى أنه قد تم فصله من مهامه الرسمية وفقا للإجراءات التأديبية للحزب الشيوعي.

جدير بالذكر أن الصين أصدرت قانونا عام 2005 يحظر التحرش الجنسي ويمنح الضحايا الحق في تقديم شكاوى لأصحاب عملهم، وقد تم اتباع عدد من اللوائح في السنوات الأخيرة، وألقت على عاتق أرباب العمل مسؤولية “منع وكبح” التحرش الجنسي.

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المصدر: صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411020

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