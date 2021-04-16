تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنحقق مشاهدات عالية.. موظفة تضرب رئيسها في العمل بالمكنسة بعد تحرشه بها (فيديو)كل الوطنعمرو أديب يكشف عن ردة فعله بعد رؤيته إعلان شريهانكل الوطنالقدوة: مروان البرغوثي سيترشح لمعركة الرئاسة الفلسطينية وسندعمهكل الوطنأبو الغيط يبحث مع فيصل بن فرحان القضايا الإقليميةكل الوطن7 فوائد صحية رائعة للصوم في شهر رمضان!كل الوطنطبيبة مختصة تحذر النساء من نظام غذائي يتسبب في “شيخوخة مبكرة” وظهور التجاعيد قبل أوانهاكل الوطنإحساسنا الدائم بالجوع قد يدلل على مرض خطير!كل الوطنوفاة مكرم محمد أحمد “شيخ الصحفيين” بمصركل الوطنبيان للأمن الداخلي اللبناني يكشف حقائق غير متوقعة في قضية اختطاف فتاة وطلب فديةكل الوطنرمضان: كيف تتجنب الإحساس بالجوع وما علاقة جنس الشخص وفصيلة دمه بمدى تحمله؟

عضو كبار العلماء بالسعودية يحرم عملة “بيتكوين” ويوضح سبب التحريم (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنيامحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 16 أبريل 2021 - 1:36 صباحًا
عضو كبار العلماء بالسعودية يحرم عملة “بيتكوين” ويوضح سبب التحريم (فيديو)

كل الوطن – الرياض: قال عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، عبد الله المنيع، إن التعامل بالعملات الرقمية، مثل بيتكوين، يعتبر “محرما” وفقا لما يراه.

وأضاف المنيع، أمس الأربعاء، خلال مقابلة أجراها على قناة “روتانا خليجية”، ردا على سؤال حول حكم التعامل بهذه العملات الرقمية المشفرة: “أبدا لا تملك معنى الثمنية، طيب أنا أسألك الآن لو أنني الآن أملك فيها 10 ملايين ولم أجد من أرجع إليه (من يقبلها مني) ما قيمة هذه الـ10 ملايين؟”

اقرأ أيضا...

وتابع: “القبول والتقابض وما يتعلق به هذا أمر محقق ما تدري لو بكرة جاء ما يبطل هذا كله، فمن ترجع إليه؟ ما ترجع إلى أحد وعليه طالما أنها ليست.. معروف أن النقد لابد أن يشتمل على 3 ميزات، الأولى أن يكون معيار تقويم، والأمر الثاني أن يكون مستودع للثروة، والأمر الثالث أن يكون مبنيا على قبول عام للإبراء العام..”

وأوضح المنيع: “هذه الخصائص الثلاثة لا يمكن أن تتم إلا بوجود جهة تضمنها، إما أن يكون وراءها دولة أو يكون وراءها من يضمنها وهو أهل للضمان، أما الآن مسألة البتكوين هذه الآن هل وراءها من يضمنها؟ هل وراءها أحد يقوم بإصدارها أو على اعتبار أنه ضامن لمحتواها؟، ليس هناك، وهذا أشبه ما يكون بصالة القمار فهي عبارة عن مقامرة، وإن كانت ليس كالقمار الواضح، لكن تعتبر من أكل أموال الناس بالباطل وأنا أرى أنها محرمة..”

المصدر: روتانا خليجية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411027

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.