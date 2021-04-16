مصر.. شاب يضرم النار في منزل والديه مما أدى لمقتل والده حرقا وإصابة أمه

كل الوطن – وكالات: أقدم شاب على ارتكاب جريمة بشعة بإضرام النار في منزل والديه قبل نصف ساعة من إفطار أول أيام شهر رمضان المبارك، بسبب خلافات أسرية مما أدى إلى مقتل أبيه متأثرا بحروقه.

ووفقا لموقع “صدى البلد” فقد لفظ فلاح أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بحروق أودت بحياته فيما تم حجز زوجته بالعناية المركزة بمستشفى الطوارئ بالمنصورة بعد إشعال ابنهما النيران فيهما قبل إفطار أول أيام شهر رمضان المبارك بنصف ساعة بقرية درين التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية.

وتمكنت مباحث نبروه من القبض على الابن، الذي أكد أن والده دائما ما يطرده من البيت كلما طلب منه نقودا، وأنه ترك مهنته منجّدا إفرنجيا وعمل سائق توك توك لتوفير نفقاته إلا أن الدخل لا يكفيه وكلما طلب نقودا من والده يطرده، وهو ما جعله يصب البنزين ويشعل النار في البيت.

وأكد شهود عيان أن حسن وشهرته رامي حضر إلى المنزل قبل موعد الإفطار وأثناء تجهيز والدته طعام الإفطار، نشب خلاف بينه وبين والده بسبب عدم اعتماده على نفسه ماديا وتركه مهنته.

وأوضح شهود العيان أن الشاب هدد بإشعال النار في البيت، وصب البنزين وأشعل النار داخل البيت مما تسبب في إصابة والديه، ومصرع والده بعد ساعات من الحريق.

المصدر: موقع “صدى البلد”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411031