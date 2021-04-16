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مصرع مواطن سعودي بهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 16 أبريل 2021 - 2:18 مساءً
مصرع مواطن سعودي بهجوم من أسد كان يقوم بتربيته في الرياض

كل الوطن – الرياض: أفادت وسائل إعلام سعودية، الخميس، بمصرع مواطن متأثرا بإصابات تعرض لها بعد أن هاجمه أسد كان يقوم بتربيته في حي السلي في الرياض.

ونقلت صحيفة “سبق” المحلية أن الجهات الأمنية باشرت الموقع بعد تلقيها بلاغا حول الحادث، وتعاملت مع الموقف حيث قامت باتخاذ اللازم.

وعلى الرغم من تمكنها من تخليص المواطن من بين فكي الأسد، إلا أنه توفي متأثرا بالإصابات التي تعرض لها.

وقال بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن المتوفي شاب كان في 22 من عمره، كما تداول مستخدمون لقطات فيديو لأسد قتيل يعتقد أنه هاجم المواطن.

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ويعد اقتناء وتربية الحيوانات المفترسة، هواية وعادة متبعة لدى البعض في دول الخليج، فيما يتباهى بعضهم بالتقاط صور وهم يقضون أوقاتهم معها.

لكن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، أعلن في مارس الماضي أن تربية الحيوانات المفترسة في المملكة ممنوع، مؤكدا أن هناك عقوبات تفرض على المخالفين.

وقال المركز إن ”التعامل معها أمر خطر جداً نظراً لطبيعة تلك الكائنات، كما أنه يتطلب توفير بيئات ومساحات مناسبة لها، ووسائل أمان عالية تضمن عدم تسربها إلى خارج الأماكن التي يتم إيواؤها فيها، الأمر الذي يستحيل تحقيقه في المنازل والاستراحات الخاصة“.

المصدر: “سبق” + وسائل إعلام خليجية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411034

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