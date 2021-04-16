تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنحقق مشاهدات عالية.. موظفة تضرب رئيسها في العمل بالمكنسة بعد تحرشه بها (فيديو)كل الوطنعمرو أديب يكشف عن ردة فعله بعد رؤيته إعلان شريهانكل الوطنالقدوة: مروان البرغوثي سيترشح لمعركة الرئاسة الفلسطينية وسندعمهكل الوطنأبو الغيط يبحث مع فيصل بن فرحان القضايا الإقليميةكل الوطن7 فوائد صحية رائعة للصوم في شهر رمضان!كل الوطنطبيبة مختصة تحذر النساء من نظام غذائي يتسبب في “شيخوخة مبكرة” وظهور التجاعيد قبل أوانهاكل الوطنمحادثات سعودية قطرية حول “علاقات التعاون الثنائي بين البلدين”كل الوطنإحساسنا الدائم بالجوع قد يدلل على مرض خطير!كل الوطنوفاة مكرم محمد أحمد “شيخ الصحفيين” بمصركل الوطنبيان للأمن الداخلي اللبناني يكشف حقائق غير متوقعة في قضية اختطاف فتاة وطلب فدية

محادثات سعودية قطرية حول “علاقات التعاون الثنائي بين البلدين”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-16T14:30:06+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحرير16 أبريل 2021آخر تحديث : الجمعة 16 أبريل 2021 - 2:30 مساءً
محادثات سعودية قطرية حول “علاقات التعاون الثنائي بين البلدين”

كل الوطن – وكالات: أجرى وكيل وزارة الخارجية السعودية، تميم الدوسري، والقائم بأعمال السفير القطري لدى الرياض بالإنابة، حسن بن منصور الخطر، يوم الخميس، محادثات حول العلاقات بين بلديهما.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية، في بيان مقتضب أصدرته عقب اللقاء، بأنه شمل “بحث مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.

اقرأ أيضا...

وأكدت وزارة الخارجية القطرية عقد المحادثات، التي قالت إنها شملت “استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين”.

وهذا هو ثاني اجتماع معلن للدبلوماسي القطري في السعودية في ظل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين منذ إعلان المصالحة الخليجية في يناير الماضي، في خطوة أنهت الأزمة الحادة في المنطقة التي نشبت يوم 5 يونيو 2017.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411037

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.