تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. تصريحات للفنانة هالة صدقي تتسبب في طلاقها رسمياكل الوطنزلة لسان مذيعة لبنانيةكل الوطنحقق مشاهدات عالية.. موظفة تضرب رئيسها في العمل بالمكنسة بعد تحرشه بها (فيديو)كل الوطنعمرو أديب يكشف عن ردة فعله بعد رؤيته إعلان شريهانكل الوطنالقدوة: مروان البرغوثي سيترشح لمعركة الرئاسة الفلسطينية وسندعمهكل الوطنأبو الغيط يبحث مع فيصل بن فرحان القضايا الإقليميةكل الوطن7 فوائد صحية رائعة للصوم في شهر رمضان!كل الوطنطبيبة مختصة تحذر النساء من نظام غذائي يتسبب في “شيخوخة مبكرة” وظهور التجاعيد قبل أوانهاكل الوطنمحادثات سعودية قطرية حول “علاقات التعاون الثنائي بين البلدين”كل الوطنإحساسنا الدائم بالجوع قد يدلل على مرض خطير!

مصر.. تصريحات للفنانة هالة صدقي تتسبب في طلاقها رسميا

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 28 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 16 أبريل 2021 - 3:45 مساءً
مصر.. تصريحات للفنانة هالة صدقي تتسبب في طلاقها رسميا

كل الوطن – وكالات: قرر سامح سامي، زوج الفنانة المصرية هالة صدقي، الإعلان عن طلاق زوجته بشكل رسمي خلال الفترة القادمة بعد فترة طويلة من الخلافات.

وعبر في تصريحات صحفية، عن استيائه الشديد إزاء اتهامات زوجته له مؤخرا، عبر الفضائيات، في إشارة منه إلى حلقتها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”.

وعزا من جانبه أسباب الطلاق، التي دفعته لإعلانه، إلى الاتهامات التي وجهت له أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت هالة صدقي، قد أكدت أن جميع التجارب الزوجية التي خاضتها فاشلة، وأزواجها فاشلون، وهي الوحيدة التي لم تكن فاشلة في هذه التجارب، قائلة: “لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جدًا، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير”.

اقرأ أيضا...

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية إيناس الدغيدي، ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن والدتها توفيت بسببها، إذ إن والدتها قبل وفاتها مباشرة وصلها إعلان قضية ضدها، معقبة: “ماتت من حرقة الدم.. مشاكلي وجعت قلبها”.

ورد سامح سامي زوج الفنانة المصرية هالة صدقي على عرض صوره مع سيدات خلال تواجدها في برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي.

وقال “شيخ الحارة” إن زوج الفنانة كان يخونها بصحبة الفتيات الذين تم عرض صور لهن، لكن سرعان ما خرج زوج هالة صدقى على “فيسبوك” ليوضح حقيقة الصور وكتب: “دي الصور اللي البرنامج الفاشل بتاع النهارده، كان منزلهم علي أساس هما جابو حاجه خطيره جدا احب اعرفكم يا فشله ان دي صديقتي العزيزة Pamela Hasselhoff من أشهر ممثلات Hollywood اللي لا انتي ولا هي تقدروا حتي تتصورا معاها أما الصورة التانية يا فشله فهي بعض الزملاء في العمل ولو دققتو النظر بكون لابس uniform الشغل وانتظروا المفاجاءت!”.

المصدر: أخبار اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411043

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.