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فيديو لعملية تنظيف صحن المطاف في المسجد الحرام بوقت قياسي

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-16T15:55:00+03:00
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : الجمعة 16 أبريل 2021 - 3:55 مساءً
فيديو لعملية تنظيف صحن المطاف في المسجد الحرام بوقت قياسي

كل الوطن – الرياض: أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام، غسل صحن المطاف في ثاني أيام شهر رمضان، خلال وقت قياسي.

وأظهر مقطع فيديو الفرق العاملة خلال قيامها بأعمال غسل صحن المطاف في المسجد الحرام، حيث تمت عملية الغسل في مدة زمنية قياسية بلغت 5 دقائق.

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ونوه مدير إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام، جابر ودعاني، بأنه تم التخلص من 291 طنا من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان.

وبين ودعاني أن عدد العمال الذين شاركوا في أعمال التنظيف بلغ 4 آلاف عامل وعاملة، إلى جانب 1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة.

المصدر: واس

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411046

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