“شاهد مرور الوقت أمام عينيك”.. استكشف كيف تغيّر العالم على مدار العقود الماضية مع Google Earth!

كل الوطن – وكالات: يطلق برنامج Google Earth ميزة جديدة تسمى Timelapse، ستسمح للمستخدمين بمعرفة كيف تحولت قطعة أرض بمرور الوقت.

وأشادت شركة التكنولوجيا بالتحديث باعتباره أكبر تحديث لبرنامج Google Earth منذ عام 2017. وتكشف أكثر من 24 مليون صورة التقطتها الأقمار الصناعية التي تدور في مدارات حول العالم، وجمعتها شركة البحث العملاقة، عن التغيير السريع الذي مر به عالمنا في العقود الأخيرة.

