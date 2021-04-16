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مسؤول سعودي: المملكة قدمت أكثر من 713 مليون دولار للمساهمة في مكافحة جائحة كورونا عالميا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 22 ثانيةآخر تحديث : الجمعة 16 أبريل 2021 - 8:54 مساءً
مسؤول سعودي: المملكة قدمت أكثر من 713 مليون دولار للمساهمة في مكافحة جائحة كورونا عالميا

كل الوطن – الرياض: كشف مستشار بالديوان الملكي السعودي، أن المملكة قدمت حتى الآن أكثر من 713 مليون دولار أمريكي لدعم مكافحة جائحة كورونا عالميا، ومساعدة الدول المحتاجة في مواجهتها.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، خلال مشاركته في لقاء التحالف العالمي للقاحات والتحصين (غافي) عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم الجمعة: “إننا نعيش اليوم في ظل ظروف صعبة جراء جائحة كورونا، التي بسببها يواجه العالم العديد من التحديات الصحية والاقتصادية وتحديات أخرى عديدة”، موضحا أن هذه التحديات “بينت أهمية الجهود العالمية الموحدة لمواجهة الجائحة”.

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وأشار الربيعة إلى أن المملكة أسهمت خلال استضافتها قمة العشرين للعام 2020 بتقديم 500 مليون دولار أمريكي لدعم الجهود الدولية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتصنيع لقاح مضادة للفيروس، وتوزيعه.

وأكد: “أننا كأعضاء في مبادرة كوفاكس (غافي) مازلنا بعيدين عن تحقيق أهدافنا وغاياتنا، لكننا نمضي قدما في القيام بمهامنا”، مفيدا أن “علينا مسؤولية كبيرة لإعادة النظر في زيادة الإنتاج العالمي للقاح وتوزيعه وتخفيف قيود التصدير، التي تعرقل جميعها الجهود في إنجاز مهمتنا”.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411077

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