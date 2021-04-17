فنانة مصرية مشهورة تهاجم رامز جلال بسبب سخريته من زوجها

كل الوطن – وكالات: هاجمت الفنانة المصرية المشهورة، نادية مصطفى، الفنان رامز جلال، بسبب سخريته من زوجها الفنان، أركان فؤاد، خلال حلقة أمس، من برنامج “رامز عقله طار”.

وانتقدت نادية مصطفى في منشور عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” ما قاله رامز جلال لحمو بيكا بأنه لا يستطيع السير أو اللعب جيدا داخل إحدى الألعاب “بسبب حذاء أركان فؤاد الذي يرتديه”.

وكتبت نادية مصطفى قائلة: “مفهمتش إيه الايفيه أو إيه اللي يضحك في إنه يقوله مانت لازم تقع مانت لابس جزمة أركان فؤاد، وإذا كان دا هزار فهو هزار سخيف وغير مقبول”.

وتابعت نادية : “مش كفاية بيتريق على اللي جايبهم هيتريق كمان على الناس المحترمة اللي قاعدين في بيوتهم وفي حالهم”.

المصدر: فيتو

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411082