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مصر.. وفاة زوجة الفنان الراحل خالد صالح متأثرة بفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : السبت 17 أبريل 2021 - 3:05 مساءً
مصر.. وفاة زوجة الفنان الراحل خالد صالح متأثرة بفيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: أعلن الفنان المصري خالد الصاوي، اليوم السبت، وفاة زوجة الفنان الراحل خالد صالح، وهي والدة الفنان أحمد خالد صالح، وحماة الفنانة هنادي هاني مهنى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

الفنان أحمد خالد صالح ووالدته
الفنان أحمد خالد صالح ووالدته

ونعاها الصاوي بقوله: “لا اله إلا الله.. إنا لله وانا اليه راجعون.. لا نقول إلا ما يرضى الله.. فقدت اليوم أخت وأم وصديقة وعشرة عمري.. الغالية المرحومة بإذن الله الدكتورة هالة زين، حرم المرحوم أخي الذى لم تلده أمي، النجم الراحل خالد صالح، ووالدة أحمد خالد صالح وحماة هنادي هاني مهنى..عشرة عمر منذ الجامعة ورحلة إخلاص ووفاء وسند ودعم للمرحوم خالد صالح”.

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وأضاف: “ونعم الزوجة والأم والأخت.. سيدة فاضلة تقية رحلت في أيام البركة.. مصاب جلل ولا تعز على الله عز وجل.. سلمي لنا على خالد يا هالة.. رحمة الله عليها”.

ونعى الفنان أحمد خالد صالح، والدته الدكتورة هالة زين، عبر حسابه على “إنستغرام”.

وكتب صالح قائلا: رحلت عني من كنت أكرم من أجلها ادعوا لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة وجنة الفردوس وشفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وادعوا لنا بالصبر والثبات والسلوان، صلاة الجنازة من مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان الفنان أحمد خالد صالح أعلن يوم 4 أبريل عبر “إنستغرام” إصابة والدته بفيروس كورونا، مطالبا من الجمهور الدعاء لها.

ناصر حاتم -القاهرة

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411085

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