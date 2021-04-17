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مجلس الأمن الدولي يرحب بمبادرة السعودية لإنهاء الصراع في اليمن

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-17T15:13:57+03:00
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كل الوطن - فريق التحرير17 أبريل 2021آخر تحديث : السبت 17 أبريل 2021 - 3:13 مساءً
مجلس الأمن الدولي يرحب بمبادرة السعودية لإنهاء الصراع في اليمن

كل الوطن – وكالات: رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان السعودية بشأن إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل، داعيا الأطراف للانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي الخاص لليمن والتفاوض دون شروط مسبقة.

وأكد المجلس في بيان أن التصعيد في مدينة مأرب “يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وعلى الحوثيين وقفه”، معربا عن قلقه إزاء التطورات العسكرية في مناطق أخرى من البلاد، ومشددا على ضرورة خفض التصعيد.

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كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية في اليمن بما في ذلك خطر وقوع مجاعة، ودعا الحكومة اليمنية لتسهيل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة بانتظام ودون تأخير.

وكانت السعودية طرحت في أبريل مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411093

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