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العراق.. رجل يقتل زوجته بست رصاصات وبارزاني يعلق

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 35 ثانيةآخر تحديث : السبت 17 أبريل 2021 - 6:08 مساءً
العراق.. رجل يقتل زوجته بست رصاصات وبارزاني يعلق

كل الوطن – وكالات: علق رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم السبت، على حادثة مقتل امرأة على يد زوجها بست رصاصات في محافظة أربيل شمالي البلاد.

وبحسب بيان لشرطة أربيل، فإن رجلا أطلق ست رصاصات من سلاح آلي على زوجته في حي باداوه، حيث تبلغ الضحية 21 عاما وهي أم لثلاثة أطفال، قبل أن يسلم نفسه إلى قوات الشرطة.

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وبعد الحادثة كتب بارزاني على حسابه في تويتر: “لقد روعتني جريمة القتل الوحشية لشابة في أربيل ليلة أمس. ليس هناك أي شرف في جرائم الشرف، إنها جريمة قتل تعيدنا للوراء ويجب أن تنتهي”.

وأضاف: “كلفت وزير الداخلية بالتأكد من أن الجاني يواجه القانون، فمجتمعنا لن يزدهر ما لم يستطع نصف السكان العيش بحرية دون خوف من العنف”.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411099

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