عطل واسع يصيب “تويتر” للمرة الثانية خلال يوم

كل الوطن – وكالات: تعطل موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، للمرة الثانية في غضون ساعات قليلة، يوم السبت، فيما كانت الشركة قد تعهدت بالعمل من أجل إيجاد حل لما حصل، حتى يتمكن المستخدمون من التصفح بشكل عادي.

وبحسب صحيفة “إندبندنت” البريطانية، فإن موقع “تويتر” تعطل للمرة الثانية، على قرابة الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت المملكة المتحدة.

وذكرت تقارير تقنية أن “تويتر” لم يتعطل في دولة محددة فقط، يوم السبت، بل إنه تعرض للإرباك في مختلف دول العالم.

وفوجئ مستخدمو الموقع، برسالة تقول إن “خطأ ما قد حصل، يرجى معاودة المحاولة لاحقا”، بينما كانوا يحاولون الوصول إلى صفحة المنصة.

وأوردت المنصة المختصة في رصد تعطل المواقع “داون ديتيكتر”، أن ما يقارب 40 ألف شخص أبلغوا عن تعطل تويتر، في وقت سابق.

وكانت شركة “تويتر” قد أقرت بالعطل، وأكدت أنها تعمل من أجل إصلاحه، لكن الأمور عادت لتسوء مجددا، فتعطلت المنصة للمرة الثانية لدى كثيرين.

ولم تكشف الشركة، الأسباب التي أدت إلى هذا التعطل في تويتر، لكن بعض الخبراء رجحوا أن يكون الأمر مرتبطا بالخوادم.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411111