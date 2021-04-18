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مجمع الفقه الإسلامي: يجوز أخذ اللقاحات في نهار رمضان

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-18T00:47:28+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : الأحد 18 أبريل 2021 - 12:47 صباحًا
مجمع الفقه الإسلامي: يجوز أخذ اللقاحات في نهار رمضان

كل الوطن – واس: أصدر مجمع الفقه الاسلامي الدولي بيانا أمس, بشأن حكم أخذ اللقاحات المتاحة ضد كوفيد – 19 وبشأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة المتعلقة بقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان الكريم.

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وأوضح البيان أنه يجوز أخذ اللقاحات المتاحة ضد كوفيد – 19 في نهار شهر رمضان المبارك ولا تأثير لذلك على صيام الصائم أبدا، لأن الحقن الجلدية العلاجية أو العضلية غير المغذية لاتُعد من مفطرات الصوم أبدا اتفاقا, منوهاً أنه قد سبق أن أصدر المجمع في مؤتمره العاشر المنعقد في جدة عام 1997م قراره بشأن المفطرات في مجال التداوي.

ويؤكِّد مجمعُ الفقه الإسلاميّ الدوليُّ أنَّ الإجراءات الاحترازيَّة والتوجيهات الصحيَّة التي اتخذتها حكومة المملكة، وألزمت بها عُمَّارَ وزُوَّارَ وقاصِدي المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف خلال هذا الشهر الفضيل، بما فيها وجوب الحصول على التطعيمات المطلوبة ضد كوفيد – 19، تعدّ أمرًا مشروعًا، ويجبُ على كلِّ مَنْ قَصَدَ الحرمين الشريفين لعمرةٍ، أو لصلاةٍ، أو لزيارةٍ أن يمتثل بها، وأن لا يخرج عليها البتَّة،

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411116

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