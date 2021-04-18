تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنبالصور.. العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة تحت أنقاض الموصلكل الوطندراسة تحذّر: تناول اللحوم الحمراء والمعالجة يزيد من “خطر صحّي” مُهدّد للحياة!كل الوطنمجمع الفقه الإسلامي: يجوز أخذ اللقاحات في نهار رمضانكل الوطنالملك سلمان يتلقى اتصالاً من رئيس تونسكل الوطنعطل واسع يصيب “تويتر” للمرة الثانية خلال يومكل الوطنوسط إشاعات عن رغبتها بالطلاق.. ميلانيا ترامب تتناول العشاء مع زوجهاكل الوطنمنع ميغان ماركل من حضور جنازة الأمير فيليبكل الوطنالملكة نور تعيد نشر مقالة لمجلة “فورين بوليسي” بعنوان “الملك هو عدو نفسه الأسوأ”كل الوطنمصر.. وفاة زوجة الفنان الراحل خالد صالح متأثرة بفيروس كوروناكل الوطنفنانة مصرية مشهورة تهاجم رامز جلال بسبب سخريته من زوجها

بالصور.. العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة تحت أنقاض الموصل

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : الأحد 18 أبريل 2021 - 2:32 صباحًا
بالصور.. العثور على أموال طائلة وكميات من الذهب والفضة تحت أنقاض الموصل

كل الوطن – وكالات: نقلت وكالة شفق نيوز عن بيان لوكالة وزارة الداخلية العراقية لشؤون الشرطة أن السلطات عثرت على أموال طائلة وذهب وفضة تحت أنقاض مدينة الموصل، التي كان تنظيم “داعش” قد استولى عليها.

وقال البيان بهذا الشأن إن “مديرية شرطة محافظة نينوى (مركزها الموصل) وبناء على معلومات دقيقة تمكنت من العثور على مبالغ مالية استولى عليها تنظيم داعش الارهابي خلال فترة سيطرته على مدينة الموصل، كان قد خبأها ودفنها في احد الدور السكنية في المنطقة القديمة، والذي يعرف بديوان المالية”.

وأوضح البيان أن الشرطة تمكنت من ضبط المبالغ المالية التالية:

– مليون وخمسمائة وتسعون الف دولار أمريكي فئة المائة دولار

– سبعة عشر مليون وخمسمائة الف دينار عراقي

– خمسة عشر كغم من الفضة المقطعة لغرض طبع العملة المعدنية لداعش

– أربعمائة وثمانية وخمسون غراما من القطع الذهبية على شكل عملة نقدية لعصابات داعش

– مئتان وستة وخمسون غراما مواد معدنية مجهولة النوع، وسبعة عشر ونصف كغم سبائك من الفضة

اقرأ أيضا...

وأفاد بيان وكالة الوزارة لشؤون الشرطة بأنه جرى “تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبالغ المالية والمواد المضبوطة واتخاذ الاجراءات القانونية، حيث ضبطت في منطقة الموصل القديمة، في الجانب الايمن من المدينة”.

607923464c59b76a48614ebc 1 - كل الوطن
607922684c59b77dd8349c34 - كل الوطن
6079225b4c59b768f444e812 - كل الوطن
607922504c59b77dd8349c31 - كل الوطن
607922404c59b76a48614eb9 - كل الوطن
607923464c59b76a48614ebc - كل الوطن

المصدر: شفق نيوز

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411122

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.