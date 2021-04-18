تغريدة أدت إلى تفاعل كبير على “تويتر”.. الخطوط السعودية: “جهزتوا الشنط؟”

كل الوطن – وكالات: أثارت الخطوط الجوية السعودية، الكثير من التساؤلات حول عودة الرحلات الدولية والسفر خارج المملكة للسعوديين بلا قيود، بعد تغريدة نشرتها أدت إلى تفاعل كبير على “تويتر”.

ونشرت الشركة تغريدة قالت فيها “جهزتوا الشنط؟”، في إشارة إلى قرب موعد السماح للسعوديين بالسفر خارجيا بلا قيود، بعد تعليق دام أكثر من عام منذ انتشار جائحة كورونا عالميا.

وردا على تلك التكهنات، قال مساعد المدير العام للخطوط السعودية للاتصال، خالد بن عبد القادر طاش، إن الخطوط السعودية جاهزة للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، في تاريخ 17 مايو 2021، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للطيران المدني في وقت سابق.

وأوضح المسؤول أن التغريدة التي نشرتها الشركة تشير إلى موعد رفع القيود الكاملة عن السفر الدولي.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني عدلت موعد السماح للسعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل وفتح مطارات المملكة، إلى تاريخ 2021/05/17.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخطوط السعودية عن اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “IATA”، تهدف إلى تجربة واختبار وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر، وذلك لدعم العودة الآمنة إلى السفر الدولي، وتعافي قطاع الطيران من تبعات جائحة فيروس كورونا.

المصدر: صحيفة المناطق

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411132