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نقل وزير الرياضة المصري إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 ثانيةآخر تحديث : الأحد 18 أبريل 2021 - 2:58 مساءً
نقل وزير الرياضة المصري إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

كل الوطن – وكالات: تعرض وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي لحادث سير، وجرى نقله إلى المستشفى وفقا لوسائل إعلام محلية.

وكشفت مصادر الطبية لصحيفة “الوطن”، أن الوزير “أصيب بقطع في فروة الرأس، وأنه يتم خياطة الجرح وسيجري أشعة على المخ للتأكد من سلامته”.

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كما أوضحت هذه المصادر أن حالة أشرف صبحي الصحية “مستقرة”، وأنه سيجري باقي الفحوصات خلال الساعات المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشباب والرياضة المصري تعرض لحادث سير، خلال توجهه لمحافظة البحيرة لتفقد المنشآت الرياضية، حيث انقلبت سيارته على الطريق الصحراوي.

المصدر: “الوطن”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411135

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