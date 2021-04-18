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الأمير محمد بن سلطان: ولي العهد يرزق بمولود جديد وهذا الاسم الذي اختاره له

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-18T15:05:29+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الأحد 18 أبريل 2021 - 3:05 مساءً
الأمير محمد بن سلطان: ولي العهد يرزق بمولود جديد وهذا الاسم الذي اختاره له

كل الوطن – الرياض: أعلن الأمير محمد بن سلطان آل سعود، أمس السبت، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد رزق بمولود جديد أسماه على اسم جده “عبدالعزيز”.

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وجاء في تغريدة نشرها الأمير محمد بن سلطان عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “رزق سمو سيدي ولي العهد بمولود أسماه “عبدالعزيز” جعله الله من مواليد السعادة” تيمنا بمؤسس المملكة السعودية وجده الملك عبدالعزيز آل سعود.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411138

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