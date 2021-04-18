صحّة الرياض: فتح تحقيق عاجل مع ممارس صحي آسيوي إثر مقطع إبرة اللقاح

كل الوطن – الرياض: أوضحت صحة الرياض، أنه إشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الإجتماعي حول حصول أحد المواطنين على إبرة اللقاح بدون دخول اللقاح في الجسم، مبينة أن هذه الواقعة حصلت قبل شهر من قبل أحد الممارسين الصحيين الآسيويين التابع لأحد الكليات الطبية الخاصة في مدينة الرياض وتم إيقافه في حينه وتقديم الخدمة الصحية اللازمة للمواطن حسب المتبع.

وأكدت صحة الرياض أن هذا التصرف مرفوض ولا يتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة وقد تم مخاطبة مرجع الممارس وفتح تحقيق عاجل والرفع للجهات المختصة لإتخاذ اللازم حيال ذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411141