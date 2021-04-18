د. عبدالمجيد الجلاَّل: لماذا ترعب مبادرة الحزام والطريق الصينية الأمريكيين!

مبادرة الحزام والطريق، هي أكثر المبادرات الاقتصادية الصينية ، حجماً ، وطموحاً، أطلقها الزعيم الصيني عام 2013 ، وهي مشروع عملاق يرمي إلى إحياء طريق الحرير التجاري القديم ، الذي كان يمتد عبر آسيا وأوروبا لنقل حرير الصين إلى العالم ويعود ببضائع متنوعة إليها .

وترمـي المبـادرة في نسختها الجديدة ، بمســاراتها ،البريــة ، والبحريــة ، إلـى ربـط الصيـن بأوروبـا ، عبر آسيا ، بمــا فــي ذلــك منطقــة الشــرق الأوسط وأفريقيـا ، مــن خــال الموانــئ ، والطــرق الســريعة ، وشــبكات الاتصالات ، وخطــوط السـكك الحديديـة .

لا تقوم المبادرة الصينية على مفهوم المساعدات والدعم، لكنها تؤسس على تبادل المنافع التجارية والاستثمارية، وفتح الأسواق، وتسهيل التجارة البينية، واستغلال الموارد الكلية، ولا سيما البشرية منها.

وإذا كانت الولايات المتحدة قد استثمرت نحو 130 مليار دولار في خطة مارشال بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، فقد استثمرت الصين نحو 1000 مليار دولار، أو تريليون دولار، ضمن خطة لتطوير التجارة، ووسائل النقل، وشبكة الاتصالات الخاصة بمسارات هذا الطريق الحيوي ، وقد كُلّفت البنوك الصينية بدعم تلك المبادرة، وأُسندت إلى الشركات الصينية الكبرى المملوكة للدولة مهمة تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية.

ولتأمين هذه المبادرة أقامت الصين قاعدة عسكرية في جيبوتي ، وفي بحر الصين، أقامت العديد من القواعد العسكرية في منطقة تشهد توتراً ملحوظاً مع الولايات المتحدة الأمريكية .

وتشعر الولايات المتحدة بمزيدٍ من القلق والاحباط ، أمام النفوذ الصيني الجيو سياسي المُتعاظم ، وقد حمَّلها تقرير لمجلس العلاقات الخارجية في واشنطن مسؤولية إتاحة الفرصة ، لهذا التمدد الصيني غير المسبوق .

ونصَّ التقرير صراحة على أنَّ الانسحاب الأمريكي ، والتخلي عن مهام نفوذه في عدة مواقع عالمية ، والتخلي كذلك عن حلفائه وشركائه ، قد ساعد في خلق الفراغ الذي ملاءته الصين بمبادرة الحزام والطريق ، خاصة في مناطق حساسة ، مثل منطقة الشرق الأوسط ، وهو المسؤولٌ بالتالي ، عن المأزق الاقتصادي والاستراتيجي الذي تجد واشنطن نفسها واقعة فيه .

وتتصدر الصحافة الأمريكية أخبار مبادرة الحزام والطريق ، فقد كتب المحلل الأمريكي في مجلس العلاقات الخارجية ديفيد ساكس ، إلى أنَّ مبادرة الصين ، التي تُقدر بمليارات الدولارات غير مقيدة جغرافياً ، وفد تجاوزت البنية التحتية التقليدية ، وترى الممثلة التجارية الأمريكية السابقة جينيفر هيلمان أنَّ عودة واشنطن للعبة تعتمد على انضمامها أو إعادة الانضمام إلى الاتفاقيات التجارية التي انسحب منها الرئيس السابق دونالد ترامب .

خلاصة القول ، تحولت الصين إلى ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم ، وفي طريقها لتصبح الأولى في غضون عقدٍ من الزمان ، وتقف أمريكا اليوم حائرة ومتخبطة ، تحاول جاهدة وقف تمدد التنين الصيني والطامح الروسي حول العالم ولكن ، دون جدوى.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411147