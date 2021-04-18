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مفتي مصر السابق: الحشيش والأفيون طاهران لا ينقضان الوضوء والخمرة تحتاج المضمضة ( فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-18T19:02:40+03:00
دين ودنيارمضانيات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 59 ثانيةآخر تحديث : الأحد 18 أبريل 2021 - 7:02 مساءً
مفتي مصر السابق: الحشيش والأفيون طاهران لا ينقضان الوضوء والخمرة تحتاج المضمضة ( فيديو)

كل الوطن – وكالات: اعتبر مفتي مصر السابق علي جمعة، أن شرب المخدرات كالحشيش والأفيون والسجائر، لا يفسد الوضوء، لكنه حرام، لافتا إلى أنه تكفي للمسلم المضمضة في حال شرب خمرا وأراد الوضوء استعددا للصلاة.

وأضاف جمعة خلال لقائه ببرنامج “والله أعلم”المذاع على قناة cbc، أنه لا وجود لعلاقة بين حرمانية التدخين ونقض الوضوء، قائلا: “الإنسان الذي يكذب ويغتاب الناس، إذا صلى فصلاته صحيحة، لا أمر فيها، والذي يشرب السجائر صلاته صحيحة لا مشكلة فيها أيضا”.

https://www.youtube.com/watch?v=jSj7V_GRKK0607c2280423604527a22703c - كل الوطن

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وأضاف الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، أن “الأفيون والحشيش طاهرين ولا ينقضا الوضوء، لكن حال تعاطي المسلم مسكر الخمر ففي هذه الحالة يجب أن يتمضمض بالمياه، فالخمرة نجس”.

وأوضح جمعة في فتواه أن “الطهارة شيء والحرمانية شيء آخر في الدين الإسلامي، اللي يصلي وفي جيبه أفيون أو حشيش، صلاته صحيحة، أما إذا كان في جيبه خمرة فصلاته باطلة، والحرمة شيء والطهارة شيء تاني”.

المصدر: صحيفة الوطن المصرية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411152

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