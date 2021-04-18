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هيئة قناة السويس تكشف حقيقة الأنباء عن نتائج التحقيقات في جنوح “إيفر غيفن”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : الأحد 18 أبريل 2021 - 7:14 مساءً
هيئة قناة السويس تكشف حقيقة الأنباء عن نتائج التحقيقات في جنوح “إيفر غيفن”

كل الوطن – وكالات: نفت هيئة قناة السويس صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام من معلومات عن إعلان تفاصيل متعلقة بنتائج التحقيقات في حادثة جنوح سفينة الحاويات “إيفر غيفن” بقناة السويس الشهر الماضي.

هيئة قناة السويس تكشف حقيقة الأنباء عن نتائج التحقيقات في جنوح “الوطن” يكشف نتائج تحقيقات السفينة الجانحة
وذكرت الهيئة اليوم الأحد في بيان اطلعت عليه RT أن التحقيقات لا تزال جارية حتى الآن في الحادثة التي أسفرت عن تعليق حركة الملاحة عبر قناة السويس لستة أيام أواخر مارس، مؤكدة استمرار المفاوضات مع الشركة المالكة للسفينة وشركة التأمين للوصول إلى “اتفاق يلائم كل الأطراف”.

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وأهابت هيئة قناة السويس بوسائل الإعلام “تحري الدقة وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والمصادر غير الرسمية، والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة والحصول على المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة”.

ولا تزال “إيفر غيفن” محتجزة لدى السلطات المصرية، فيما تطالب هيئة قناة السويس بدفع تعويضات مقدارها مليار دولار إليها.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411158

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