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قطاع غزة يسجل أعلى حصيلة يومية في وفيات كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : الأحد 18 أبريل 2021 - 10:13 مساءً
قطاع غزة يسجل أعلى حصيلة يومية في وفيات كورونا

كل الوطن – وكالات: سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 23 وفاة جراء فيروس كورونا في قطاع غزة، كأعلى حصيلة وفيات يومية منذ اكتشاف أولى الإصابات المحلية بهذا الفيروس في القطاع في أغسطس الماضي.

كما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل 34 حالة وفاة و988 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2064 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية في الأراضي الفلسطينية.

وبحسب بيان الوزارة فإن الإصابات “ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية بنسبة 5% تقريبا عن النسب اليومية التي سجلت خلال الأسبوعين الماضيين”.

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من جانبه، أكد مدير مراكز الحجر المنزلي في وزارة الصحة، معتصم صلاح، أن هذا الرقم يمثل “أكبر عدد لوفيات تم تسجيلها في القطاع”، حيث شهد قطاع غزة مؤخرا ارتفاعا مطردا في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس، بعد أشهر لم تتجاوز فيها الإصابات اليومية حاجز مئتي إصابة.

وأحصى قطاع غزة نحو 90 ألف إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بينما يمكث 305 مصابين، حالاتهم حرجة، في أقسام العناية المشددة في مستشفيات القطاع التي تعاني عجزا كبيرا.

المصدر: “فرانس برس” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411165

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