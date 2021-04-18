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“الصحة المصرية” تكشف حصيلة ضحايا حادث قطار طوخ

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : الأحد 18 أبريل 2021 - 10:17 مساءً
“الصحة المصرية” تكشف حصيلة ضحايا حادث قطار طوخ

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة – المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ60 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى المستشفيات، مؤكدا أن سيارات الإسعاف ما زالت متواجدة بالموقع لحين الانتهاء من أعمال إزالة آثار الحادث.

وأضاف أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، حيث تراوحت معظم الإصابات بين كسور، وجروح قطعية، وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.

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وأكد مجاهد توفر مخزون كاف من الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية والجراحية بالمستشفيات.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة “للوقوف على أسباب” حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة اليوم الأحد.

المصدر: RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411168

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