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رئيس هيئة سكك الحديد المصرية يقدم استقالته بعد حادث القطار في طوخ

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : الأحد 18 أبريل 2021 - 10:20 مساءً
رئيس هيئة سكك الحديد المصرية يقدم استقالته بعد حادث القطار في طوخ

كل الوطن – وكالات: نقل موقع “الشروق” المصري عن مصادر مطلعة أن أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديد، تقدم باستقالته من منصبه إلى وزير النقل كامل الوزير، وذلك خلال زيارته لموقع حادث القطار في طوخ.

وأضافت مصادر الموقع أن وزير النقل كامل الوزير سيتوجه إلى مجلس الوزراء عقب فحص موقع الحادث لعرض تقرير بالحادث على مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واتخاذ اللازم بشان تعيين رئيس جديد لهيئة السكك الحديد من عدمه.

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وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية، أعلنت في وقت سابق من اليوم عن وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين في حادث قطار (القاهرة – المنصورة) بمدينة طوخ في محافظة القليوبية.

كما كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة “للوقوف على أسباب” حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة اليوم الأحد.

المصدر: “الشروق” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411171

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