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الإمارات.. خليجي يعتدي على مسعفة بعد وفاة والده

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 19 أبريل 2021 - 1:04 صباحًا
الإمارات.. خليجي يعتدي على مسعفة بعد وفاة والده

كل الوطن – وكالات: أحالت النيابة العامة في دبي اليوم شابا خليجيا، إلى القضاء بتهمة الاعتداء على مُسعفة في إحدى مستشفيات الإمارة، بصفعها على وجهها.

وحسب صحف إماراتية محلية، تسبب المتهم بعاهة مستديمة للمسعفة قدرها الطبيب الشرعي بنسبة 2%، نتيجة إصابتها بفقدان جزء بسيط في السمع العصبي للأذن اليسرى.

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وفق أقوال المسعفة للنيابة العامة، فإن المتهم البالغ من العمر 32 عاما حضر إليها أثناء تواجدها على رأس عملها في المستشفى المشار إليها في الدعوى، وسألها إذا ما شاركت في نقل أحد المرضى من منطقة ند الشبا إلى المستشفى، فأجابت بنعم، عندها فوجئت به يعتدي عليها ويصفعها على وجهها، ولولا تدخل الموجودين وتخليصها منه لربما واصل اعتداءه.

وأقر المتهم بتحقيقات النيابة وبقيامه بصفع المجني عليها، مؤكدا أنه كان تحت وقع الصدمة من تلقيه نبأ وفاة والده، وأن شقيقته أبلغته بوجود تقصير من قبل مسعفة، ما دفعه لضرب المجني عليها.

المصدر: “البيان”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411174

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