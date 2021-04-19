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“طيران الخليج” تعلن عن بدء عملية بيع التذاكر للرحلات المباشرة من وإلى إسرائيل

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-19T01:13:14+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 19 أبريل 2021 - 1:13 صباحًا
“طيران الخليج” تعلن عن بدء عملية بيع التذاكر للرحلات المباشرة من وإلى إسرائيل

كل الوطن – وكالات: أعلنت شركة “طيران الخليج” البحرينية، اليوم الأحد، عن فتح عملية بيع التذاكر للرحلات المباشرة من وإلى إسرائيل، وفق ما نقلته القناة 12 العبرية.

وبحسب البيان، فإن الرحلة الأولى ستقلع في 3 يونيو المقبل عند الساعة الـ11:50 صباحا، وستستخدم طائرة من طراز “Airbus A320neo” وسيكون بها فئتين من التذاكر، درجة سياحية ودرجة رجال الأعمال.

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وفي التفاصيل، يوجد في درجة رجال الأعمال 16 مقعدا، وفي الدرجة السياحية يوجد 120 مقعدا، وسعر التذاكر في الدرجة السياحية 299 دولارا وسعرها في درجة رجال الأعمال 1299 دولارا، بحسب بيان الشركة.

وشركة طيران الخليج، هي شركة الطيران البحرينية، بدأت نشاطها في عام 1950 وكانت من أوائل شركات الطيران في الشرق الأوسط.

المصدر: “i24news”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411177

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