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السعودية.. إيقاف لواء ومسؤولين متقاعدين اثنين في الحرس الوطني ضمن قضية فساد كبيرة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 48 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 19 أبريل 2021 - 5:56 صباحًا
السعودية.. إيقاف لواء ومسؤولين متقاعدين اثنين في الحرس الوطني ضمن قضية فساد كبيرة

كل الوطن – واس: أفادت السلطات السعودية، مساء الأحد، بإيقافها لواء واثنين من المسؤولين المتقاعدين في الحرس الوطني بالمملكة ضمن قضية فساد كبيرة بمبلغ حوالي 200 مليون ريال (53 مليون دولار أمريكي).

وذكر مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه تم، بالتعاون مع وزارة الحرس الوطني، إيقاف لواء متقاعد وموظفين اثنين متقاعدين على المرتبة الـ15 فيها لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة معها.

وأوضح المصدر أن اللواء المقاعد حصل على مبلغ قدره 20.5 مليون ريال، منها 1.5 مليون ريال من شركة نمساوية مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية، واستلم جزءا من تلك المبالغ نقدا، والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وكذلك تحويل جزء منها لرجال أعمال واستثمارها معهم واستعادتها بعد ذلك.

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وحصل الثاني على 30.153 مليون ريال استلمها نقدا على دفعات، بينما تلقى الشخص الثالث على 147.4 مليون ريال، استلم جزءا منها نقدا والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه.

وقد بلغ إجمالي ما حصل عليه المذكورون مبلغ 198.053 مليون ريال مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لتلك الشركات.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411180

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