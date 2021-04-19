الأردن.. رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق يرأس هيئة الدفاع عن باسم عوض الله

كل الوطن – وكالات: كشف رئيس محكمة أمن الدولة الأردنية الأسبق، المحامي محمد العفيف، عن موافقته على رئاسة هيئة الدفاع عن رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله.

ونقلت وكالة “عمون” عن العفيف قوله إنه وافق على الترافع عن عوض الله أمام محكمة أمن الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الفتنة”، مضيفا أن القضية لا تزال ضمن الإجراءات التحقيقية.

واعتقل عوض الله بعد أن أدرج اسمه بقضية “محاولة زعزعة استقرار وأمن المملكة”، حيث أوضح رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، أنه كان على اتصال مع الأمير حمزة ونسق معه منذ أكثر من سنة، وكان هناك حديث بينهما عن “تحريض ضد الملك ومخالفة الدستور”.

وباسم عوض الله مواطن أردني ومستشار كبير سابق للملك عبد الله الثاني، وشغل منصب رئيس الديوان الملكي الأردني في الفترة من نوفمبر 2007 وحتى أكتوبر 2008.

المصدر: “عمون” + RT

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411182