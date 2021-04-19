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مصر.. محمد رمضان يثير الجدل بالظهور عاريا.. (فيديو وصور)

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-19T17:27:51+03:00
فنون ونجومفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 19 أبريل 2021 - 5:27 مساءً
مصر.. محمد رمضان يثير الجدل بالظهور عاريا.. (فيديو وصور)

كل الوطن – وكالات: أثار الفنان المصري، محمد رمضان، الجدل بمقطع فيديو ظهر فيه عاريا، حيث كتب أسفل الفيديو أن الدكتور منع عنه الملابس في درجة الحرارة العالية!.

وتداول رمضان مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث يظهر نصف جسمه عاريا “دون ملابس”، معلقا: “جمهوري الأصيل الغالي، كواليس تصوير موسى يوم 6 رمضان، درجة الحراراة 40 بره، بشكركم على تخطي هاشتاج محمد رمضان 2 مليار و500 مليون على تيك توك”.

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وأضاف محمد رمضان، خلال تعليقه على الفيديو: “ثقة في الله نجاح، دائمًا يليق بكم.. ملحوظة الدكتور مانع الملابس في درجة الحرارة العالية، ادعولي”.

المصدر: روسيا اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411189

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