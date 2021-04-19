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فنانة تونسية تثير الجدل بسبب دورها في مسلسل مصري

كل الوطن - فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 13 ثانيةآخر تحديث : الإثنين 19 أبريل 2021 - 5:32 مساءً
فنانة تونسية تثير الجدل بسبب دورها في مسلسل مصري

كل الوطن – وكالات: تعرضت الفنانة التونسية، يسرا المسعودي، لهجوم وانتقادات عنيفة في تونس بسبب دورها في المسلسل المصري “القاهرة كابول”.

واعتبر الكثيرون أن دور الفنانة التونسية خلال المسلسل الذي يعرض خلال شهر رمضان، يشوه صورة المرأة التونسية.

وردت الفنانة يسرا المسعودي على حملة الهجوم الموجهة ضدها، عبر منشور لها على حسابها في موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، والذي قالت فيه: “توضيح، الناس وخصوصا البنات اللاتي أرسلوا لي رسائل بذيئة فيها كم هائل من الشتائم العجيبة على أساس أنني أقوم بتشويه المرأة التونسية وتشجيعها على جهاد النكاح وبأنني لا أمثلهم، عن أي تشويه تتحدثون يا جهلة، أقسم بالله سأرد وأقول بأنكم جهلة المجتمع وتجهلون التاريخ والحقائق وتريدون تزييف الواقع”.

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وتابعت: “ألم تسافر العديد من التونسيات والجنسيات العربية الأخرى لجهاد النكاح؟ وكان باختيار منهن أو إجباري بسبب الظروف. بلاش تغطوا الصورة بالغربال المنقوب؟”.

المصدر: المصري اليوم

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411194

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