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مصر.. وفاة رئيس قطار “طوخ” بعد مقتل عدد كبير من الأشخاص

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : الإثنين 19 أبريل 2021 - 6:38 مساءً
مصر.. وفاة رئيس قطار “طوخ” بعد مقتل عدد كبير من الأشخاص

أعلن رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق عبد الفتاح فكري، وفاة طارق محمد محمد أمين، رئيس قطار 949، متأثرا بجراحه نتيجة حادث قطار طوخ اليوم.

وأكد رئيس النقابة، أنه قد تم تكليف عبد اللطيف، نائب رئيس النقابة العامة، رئيس اللجنة النقابية لكمسارية القاهرة، وأحمد حسن، نائب رئيس النقابة العامة، رئيس اللجنة النقابية لكمسارية المنصورة، بإنهاء كافة إجراءات المتوفي وتشييعه لمثواه الأخير بمسقط رأسه بميت عساس بالمنصورة.

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وكان قطار 949 في طريقه من القاهرة إلى المنصورة، وفي حوالي الساعة الواحدة وخمسون دقيقة تقريبا، ظهر أمس الأحد، انقلبت 4 عربات من القطار، نتج عنها عدد من الضحايا والمصابين.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411203

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