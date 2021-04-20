مصر.. هالة صدقي تعلق لأول مرة بعد إعلان زوجها نيته تطليقها

كل الوطن – وكالات: علقت الفنانة المصرية، هالة صدقي، على الأخبار التي نشرها زوجها، سامح سامي، واعلن فيها قيامه بتطليقها منذ أيام.

وقالت هالة صدقي، فى فيديو بثته الإعلامية بوسي شلبي، عبر صفحتها على انستغرام من إمارة دبي، إن ما فعله زوجها يعد طلاق أونطة لأنه لا يوجد في مصر طلاق لمعتقني الديانة المسيحية، موضحة: “ياريت يكون طلقني ده طلاق أونطة، لو كان عاوز يطلقني كان عمل كده وهو فى أمريكا، بس هو فى مصر ومفيش طلاق للمسيحيين فى مصر بالطريقة دي”.

وكشفت هالة صدقي خلال مشاركتها فى برنامج “شيخ الحارة”، حقيقة الأرض التي يبلغ سعرها في الوقت الحالي 8 ملايين جنيه، والتي كتبها زوجها باسمها، وقالت إنه لم يقدم لها مهرا أو شبكة أو شقة، وقال لها إنه يملك قطعة أرض ولكن لا يوجد لها مشتر، وبعد تدخل أحد الأصدقاء كتب هذه الأرض باسمها وكانت تبلغ قيمتها وقتها 50 ألف جنيه.

وقامت هالة صدقي بعرض عدد من الصور الخاصة بزوجها سامح سامي، حيث قال شيخ الحارة إن زوج الفنانة كان يخونها بصحبة الفتيات اللاتي تم عرض صور لهن، لكن سرعان ما خرج زوج هالة صدقى على الفيسبوك ليوضح حقيقة الصور وكتب: “دي الصور اللي البرنامج الفاشل بتاع النهارده، كان منزلهم علي أساس هما جابوا حاجة خطيرة جدا، أحب أعرفكم يا فشلة إن دي صديقتي العزيزة Pamela Hasselhoff من أشهر ممثلات Hollywood اللي لا أنتي ولا هي تقدروا حتى تتصوروا معاها، أما الصورة التانية يا فشلة فهي بعض الزملاء في العمل ولو دققتوا النظر بكون لابس uniform الشغل، وانتظروا المفاجآت!”.

المصدر: الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411206