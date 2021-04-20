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“الداخلية السعودية”: من يبث الشائعات حيال كورونا يعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-20T00:22:30+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 12:22 صباحًا
“الداخلية السعودية”: من يبث الشائعات حيال كورونا يعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال

كل الوطن – وكالات: أكَّدت وزارة الداخلية أن عقوبة من يبث الشائعات يعاقب بغرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو السجن بما لا يزيد عن خمس سنوات أو بهما معاً .

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جاء ذلك عبر حساب وزارة الداخلية الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” والذي بينت فيه الوزارة أن من يبث الشائعات حيال جائحة كورونا المستجد، عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي، أو يقوم بتداولها أو نشر معلومات مغلوطة من شأنها التسبب في إثارة الهلع، أو من يحرض على مخالفة الإجراءات والتدابير ذات الصلة ، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف ريال، ولا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على خمس سنوات ، أو بهما معًا، وأنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411208

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