تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنمصر.. هالة صدقي تعلق لأول مرة بعد إعلان زوجها نيته تطليقهاكل الوطنمصر.. وفاة رئيس قطار “طوخ” بعد مقتل عدد كبير من الأشخاصكل الوطنفنانة تونسية تثير الجدل بسبب دورها في مسلسل مصريكل الوطنمصر.. محمد رمضان يثير الجدل بالظهور عاريا.. (فيديو وصور)كل الوطنالأردن.. رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق يرأس هيئة الدفاع عن باسم عوض اللهكل الوطن“طيران الخليج” تعلن عن بدء عملية بيع التذاكر للرحلات المباشرة من وإلى إسرائيلكل الوطنرئيس هيئة سكك الحديد المصرية يقدم استقالته بعد حادث القطار في طوخكل الوطن“الصحة المصرية” تكشف حصيلة ضحايا حادث قطار طوخكل الوطنهيئة قناة السويس تكشف حقيقة الأنباء عن نتائج التحقيقات في جنوح “إيفر غيفن”كل الوطنمفتي مصر السابق: الحشيش والأفيون طاهران لا ينقضان الوضوء والخمرة تحتاج المضمضة ( فيديو)

ماجد عبدالله يعود للإبداع عبر نافذة “المسار”

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 45 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 1:06 صباحًا
ماجد عبدالله يعود للإبداع عبر نافذة “المسار”

كل الوطن – الرياض: في حوار رياضي مميز ..يحل اللاعب الأسطوري كابتن المنتخب السعودي ونادي النصر ماجد عبدالله، ضيفاً في برنامج المسار على شاشة القناة السعودية.

حيث يعرض الكابتن ماجد عبدالله مسيرة حياته الكروية التي امتدت لأكثر من 22 عاماً مع د.غنام المريخي في تمام الساعة الواحدة صباحاً.

اقرأ أيضا...

نقاش يمتد لـ 60 دقيقة متنقلاً بين مسيرة مليئة بالإنجازات الكروية لأسطورة خالدة في تاريخ الكرة السعودية، كما سيكشف ماجد أو السهم الملتهب كما يحلو لمحبيه تسميته العديد من القصص المرتبطة بمسيرته، ومنها قصة اتجاهه لمجال التدريب ومدى تقييمه لتلك التجربة، كما سيوضح نجم المنتخب السعودي ونادي النصر أبرز العوائق التي واجهته في مسيرته الرياضية وبعد اعتزاله.

وباختيار النجم ماجد عبدالله يكمل برنامج المسار الذي يعرض على شاشة القناة السعودية مسيرته المميزة التي انطلقت منذ بداية الشهر المبارك باستضافة العديد من الأسماء الهامة التي تروي قصص نجاحها الملهمة. ويكمل البرنامج مسيرة التميز للباقة الضخمة من البرامج التي تقدمها هيئة الإذاعة والتلفزيون في شهر رمضان والتي تجاوزت 33 عملاً سعت من خلالها للدمج بين المحتوى الروحي والترفيهي لنيل رضاء المشاهد السعودي ومواكبة الخطوات التطويرية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030م.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411223

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.