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شرطية سعودية بزيّ عسكري عند الكعبة تثير اهتمام المواطنين (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 5:58 مساءً
شرطية سعودية بزيّ عسكري عند الكعبة تثير اهتمام المواطنين (صور)

كل الوطن – وكالات: في أول عملية من نوعها نشرت أجهزة الأمن السعودية وحدات نسائية من الشرطة في الحرم المكي لضمان أمن المعتمرين، ما أثار اهتماما واسعا من قبل ناشطين في المملكة.
وانتزعت شرطية من الوحدات التابعة لأمن الحج والعمرة تدعى عهود إعجابا من المواطنين السعوديين بعد ظهورها في زي عسكري أمام الكعبة بينما يؤدي المعتمرون مناسكهم في الحرم المكي.

وأثارت صور عهود التي نشرتها وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في “تويتر” ردود فعل واسعة، حيث أشاد غالبية أصحابها بجهود النساء العاملات في مجال الأمن، في توفير الحماية والنظام والتأكد من تطبيق القوانين والتعليمات، سيما للمعتمرات والزائرات اللاتي يفضلن التعامل مع نساء.

لكن بعض الناشطين وجهوا انتقادات إلى هذا الإجراء معتبرين أن وجود امرأة ترتدي زيا عسكريا في الحرم المكي أمر غير لائق.

وتعمل السعوديات في وزارة الداخلية منذ سنوات طويلة، برتب عسكرية مختلفة (جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب)، وفي قطاعات السجون والإصلاحيات وحرس الحدود، ومركز العمليات الموحد، والمرور والشرطة والدوريات والدفاع المدني، إضافة إلى قوة أمن المسجد الحرام.

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المصدر: “تويتر” + وسائل إعلام خليجية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411243

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