شرطية سعودية بزيّ عسكري عند الكعبة تثير اهتمام المواطنين (صور)

كل الوطن – وكالات: في أول عملية من نوعها نشرت أجهزة الأمن السعودية وحدات نسائية من الشرطة في الحرم المكي لضمان أمن المعتمرين، ما أثار اهتماما واسعا من قبل ناشطين في المملكة.

وانتزعت شرطية من الوحدات التابعة لأمن الحج والعمرة تدعى عهود إعجابا من المواطنين السعوديين بعد ظهورها في زي عسكري أمام الكعبة بينما يؤدي المعتمرون مناسكهم في الحرم المكي.

وأثارت صور عهود التي نشرتها وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها في “تويتر” ردود فعل واسعة، حيث أشاد غالبية أصحابها بجهود النساء العاملات في مجال الأمن، في توفير الحماية والنظام والتأكد من تطبيق القوانين والتعليمات، سيما للمعتمرات والزائرات اللاتي يفضلن التعامل مع نساء.

لكن بعض الناشطين وجهوا انتقادات إلى هذا الإجراء معتبرين أن وجود امرأة ترتدي زيا عسكريا في الحرم المكي أمر غير لائق.

وتعمل السعوديات في وزارة الداخلية منذ سنوات طويلة، برتب عسكرية مختلفة (جندي، جندي أول، عريف، وكيل رقيب، رقيب)، وفي قطاعات السجون والإصلاحيات وحرس الحدود، ومركز العمليات الموحد، والمرور والشرطة والدوريات والدفاع المدني، إضافة إلى قوة أمن المسجد الحرام.

A Saudi female police officer in Mecca supervising pilgrims. via @ryma080 Amazing change for Saudi society! pic.twitter.com/ROHJF7lOr6 — Ali Shihabi علي الشهابي (@aliShihabi) April 19, 2021

مافيها شئ عمل شريف وماهناك خوف

عليهم وهذا افضل للتعامل مع النساء

والحمد لله القوات متواجدة بانواعها في

خدمة الحرمين الشريفين ونسال الله

يديم الأمن والإيمان لجميع المسلمين — سعد بن سعيّد المالكي (@abn_saeid) April 19, 2021

الله يجزاهم الف خير بنات الوطن 🤍🤍 — اوت (@263xili) April 19, 2021

للأسف لا يليق هذا بالمرأة المعززة المكرمة كما لا يليق بحرم الله والله المستعان — عبدالله (@Aaaaanazy) April 19, 2021

البس العسكري بحد ذاته حشمه وهيبه ووقار وبنت الرجال ماينخاف عليها وهاذا العمل للنساء شيء طيب فيه المعتمرات والحاجات البعض منهن يحتاج مساعده بدل مايساعدها رجل الأمن تقوم هاذي الشرطيه بمساعدتها والنساء هن خوات الرجال وبنات الرجال من مطمأن — أبو فهد العنزي (@Saleh_Alenezi53) April 19, 2021

المصدر: “تويتر” + وسائل إعلام خليجية

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411243