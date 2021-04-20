تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
أخر المستجدات
كل الوطنتفكيك خلية إرهابية جنوبي تونس!كل الوطنمصر.. هالة صدقي تعلق لأول مرة بعد إعلان زوجها نيته تطليقهاكل الوطنمصر.. وفاة رئيس قطار “طوخ” بعد مقتل عدد كبير من الأشخاصكل الوطنفنانة تونسية تثير الجدل بسبب دورها في مسلسل مصريكل الوطنمصر.. محمد رمضان يثير الجدل بالظهور عاريا.. (فيديو وصور)كل الوطنالأردن.. رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق يرأس هيئة الدفاع عن باسم عوض اللهكل الوطن“طيران الخليج” تعلن عن بدء عملية بيع التذاكر للرحلات المباشرة من وإلى إسرائيلكل الوطنرئيس هيئة سكك الحديد المصرية يقدم استقالته بعد حادث القطار في طوخكل الوطن“الصحة المصرية” تكشف حصيلة ضحايا حادث قطار طوخكل الوطنهيئة قناة السويس تكشف حقيقة الأنباء عن نتائج التحقيقات في جنوح “إيفر غيفن”

السلطات السعودية تصدر بيانا حول لقاحات كورونا في ظل بلاغات عن أعراض جانبية

كل الوطن - فريق التحرير
كورونا.. على مدار الساعةمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 6:02 مساءً
السلطات السعودية تصدر بيانا حول لقاحات كورونا في ظل بلاغات عن أعراض جانبية

كل الوطن – وكالات: أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية أن اللقاحات المعتمدة في المملكة ضد فيروس كورونا “عالية السلامة وحدوث أعراض الجلطات بالتزامن مع استخدام مصل (أسترازينيكا) نادر جدا”.

وقالت الهيشة، في بيان أصدرته الاثنين، إنها تلقت حتى الآن “34 بلاغا حول أعراض جانبية لجلطات وانخفاض الصفائح الدموية بالتزامن مع استخدام لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا”.

وذكرت أنه “تمت دارسة هذه البلاغات من جميع جوانبها العلمية والفنية وعرضها على اللجان العلمية المختصة، وبناء عليه ترجح الهيئة وجود سبعة حالات تجلط محتملة مرتبطة باللقاح وذلك لعدم وجود أسباب أخرى لظهور التجلطات فيها، إلا أنَه حتى الآن لم يتم تأكيد متلازمة نقص الصفائح والتخثر المناعي المرتبطة بلقاح أسترازينيكا في أي من هذه الحالات”.

اقرأ أيضا...

وشدد البيان: “بناء على عدد البلاغات المحلية الـمستلمة، فإن معدل حدوث هذه الأعراض بالتزامن مع إعطاء لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا في المملكة هي نادرة جدا”.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية “أنه لا تزال المنافع المرجوة من إعطاء اللقاح تفوق المخاطر المحتملة حسب المعلومات الطبية المعتمدة للقاح”، مشيرة إلى أن “جميع اللقاحات المعتمدة في المملكة عالية السلامة”.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، لتعتمد لاحقا كذلك لقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية.

المصدر: “واس”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411246

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.