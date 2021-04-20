مطرب مصري مشهور يعترف على الهواء بضرب زوجته السابقة

كل الوطن – وكالات: اعترف المطرب المصري المشهور، محمد رشاد، بضرب زوجته السابقة المذيعة، مي حلمي، بعد أيام من إثارتها الجدل حول طليقها.

وأكد رشاد خلال استضافته في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” بعد منحه حق الرد على تصريحات زوجته السابقة الإعلامية، مي حلمي، أن صفات طليقته (مي حلمي) الحقيقية ظهرت بعد الزواج، قائلا: “بعد كلبش الزواج ظهرت صفتها.. وفي حاجات في شخصيتها اختلفت.. حسيت أنها أخدتني سلم في حياتها”.

وأضاف محمد رشاد، أنه لم يقم بخيانتها في أي لحظة، متابعا: “لو خنتها مع واحدة تانية كنت طلقت مي حلمي واتجوزت التانية”، كما أنه لا يحب أن يكون له نزوة أو يخون زوجته.

وتابع: “طليقتي مي حلمي سهل تنزل الدموع للجمهور، والحقيقة زواجي منها غلطة حياتي، ومي بتعرف تعيط وضربتها عشان مبتحبش أهلي وبتغير منهم.. وقالتلي أنا بكره أمك ومش عايزهم في البيت وضربتها مرة واحدة”.

المصدر: في الفن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411255