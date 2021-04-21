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“رويترز”: السعودية واليونان توقعان اتفاقا لتزويد المملكة بمنظومات “باتريوت”

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 ثوانيآخر تحديث : الأربعاء 21 أبريل 2021 - 12:21 صباحًا
“رويترز”: السعودية واليونان توقعان اتفاقا لتزويد المملكة بمنظومات “باتريوت”

كل الوطن – وكالات: نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، أن السعودية واليونان وقعتا على اتفاق خاص بتزويد المملكة بمنظومات للدفاع الجوي الصاروخي من طراز “باتريوت”.

وذكر دبلوماسي يوناني في حديث لـ”رويترز” أن “الاتفاق تم توقيعه اليوم في الرياض من قبل كلا الطرفين”.

وأوضح المسؤول اليوناني أن منظومات “باتريوت” أمريكية الصنع ستستخدم من أجل حماية أهم منشآت الطاقة في المملكة.

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ويأتي إبرام الاتفاق بعد أن استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في وقت سابق من الثلاثاء، وزيري الخارجية والدفاع اليونانيين، نيكوس ديندياس ونيكوس باناغيوتوبولوس.

وتتعرض السعودية، التي تقود العمليات العسكرية للتحالف العربي في اليمن، لهجمات مستمرة من قبل قوات جماعة أنصار الله” الحوثية تستهدف بعضها أكبر منشآت النفط في المملكة.

المصدر: “رويترز” + وكالات

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411266

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