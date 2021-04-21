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الأردن يعلن انتهاء تحقيقات النيابة في “أحداث الفتنة”

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-21T16:00:12+03:00
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كل الوطن - فريق التحرير21 أبريل 2021آخر تحديث : الأربعاء 21 أبريل 2021 - 4:00 مساءً
الأردن يعلن انتهاء تحقيقات النيابة في “أحداث الفتنة”

كل الوطن – واس: اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مكتبه بجدة اليوم، مع معالي وزير الخارجية اليوناني نيكولاوس ديندياس.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة واليونان، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره، إلى جانب بحث الأوضاع الإقليمية الراهنة والجهود المبذولة بشأنها.

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حضر الاجتماع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، فيما حضر من الجانب اليوناني معالي وزير الدفاع نيكولاس باناجيوتوبولوس، والسفير لدى المملكة أليكسيس كونستانتوبولوس.

1000 3bc4198a19 - كل الوطن

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411278

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