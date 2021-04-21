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المملكة تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-21T16:03:58+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 21 أبريل 2021 - 4:03 مساءً
المملكة تحصل على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة

كل الوطن – واس: حصلت المملكة العربية السعودية على مقعد في لجنة الأمم ‏المتحدة للمخدرات والجريمة ‏CND‏ للفترة 2022-2025، ولجنة السكان والتنمية للفترة ‏‏2022-2066.‏

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ونوه معالي المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى ‏المعلمي، بالمكانة الرفيعة والثقة الدولية التي تحظى بها المملكة ‏العربية السعودية، وتسجيلها نجاحات على الصعيدين العالمي والدولي في ‏مختلف المجالات.‏

وأكد معاليه، أن المملكة من خلال خبرتها الطويلة وانجازاتها في مكافحة المخدرات والجريمة ‏المنظمة ستكون رافدًا مهمًا للأمم المتحدة وأعضاء اللجنة في هذا المجال.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411282

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