مصر.. نشر آخر كلمات “ضابط مصري خائن” بعد تسهيله عملية اغتيال صديقه (صور)

كل الوطن – وكالات: نشرت وسائل الإعلام المصرية أخر كلمات الضابط المصري الخائن، محمد عويس، الذي رصد تحركات صديقه الضابط ،محمد مبروك، لتسهيل عملية اغتياله.

وجاء نشر كلمات عويس مع تصدر مسلسل “الاختيار – 2” في مصر محركات البحث، وذلك بعد عرض الحلقة الثامنة من المسلسل والتي كشفت عن مساعدة محمد عويس لجماعة الإخوان في رصد تحركات صديقه محمد مبروك لاغتياله.

وتداول نشطاء “تويتر” آخر ما نشره عويس عبر صفحته الخاصة على موقع “فيس بوك”، والتي زعم بها أنه حزين على وفاة صديقه الشهيد محمد مبروك بعد اغتياله من جماعة الإخوان قائلا: “حسبي الله ونعم الوكيل، الإرهاب لا دين له، الإسلام بريء منكم، يا حبيبي يا مبروك، يا صديقي وأخي ورفيق الحياة، لا نزكيك على الله ولكن نحتسبك من الشهداء”.

وكانت قد ذكرت التحقيقات في القضية الشهيرة باسم “أنصار بيت المقدس” والتي تحمل رقم 25 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، بأن عويس كان من الأصدقاء المقربين من محمد مبروك، كما أنه كان يستغل هذه الصداقة بمد العناصر التابعة لتنظيم “بيت المقدس” وجماعة الإخوان بمعلومات عن الضابط محمد مبروك والتي من خلالها سهَّلت الطريق لاغتياله.

وكان قد أصدر النائب العام المصري هشام بركات قرارا بإحالة عويس مع 207 شخصا آخر، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات أمن الدولة، وكانت محكمة جنايات أمن الدولة العليا قد قضت بإعدام عويس و36 آخرين، على رأسهم هشام عشماوي وآخرين من العناصر التكفيرية.

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411289