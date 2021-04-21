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إسبانيا.. محاكمة شخص متهم بأكل والدته!

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-21T21:01:23+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : الأربعاء 21 أبريل 2021 - 9:01 مساءً
إسبانيا.. محاكمة شخص متهم بأكل والدته!

كل الوطن – وكالات: طالبت النيابة الإسبانية بتسليط عقوبة السجن 15 عاما ضد رجل حوكم هذا الأسبوع بتهمة خنق والدته وأكل أجزاء من جسدها بعد أن قطّعها إلى أشلاء.

وأفادت وكالة “فرانس برس” بأن المشتبه به، ألبرت س. ج، يحاكم منذ يوم الاثنين 19 أبريل بتهمة “القتل” و”تدنيس جثة”.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن الوقائع تعود إلى أوائل عام 2019 عندما تشاجر المشتبه به مع والدته البالغة من العمر 69 عاما في الشقة التي يتقاسمانها بمنطقة لاس فينتاس في العاصمة مدريد.

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وقالت النيابة إن المتهم قطّع جسد والدته بمنشار وسكاكين المطبخ بعد أن خنقها، مضيفة أنه “بمجرد تقطيع الجثة إلى أشلاء، صار المتهم يتغذى من حين لآخر على بقاياها لمدة 15 يوما، كما خزن أشلاء أخرى في أوعية بلاستيكية وضعها داخل الثلاجة”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن أحد ضابط الشرطة الذين دخلوا الشقة المذكورة قال إن المتهم “أكل بعض الأشلاء نيئة وطبخ البعض الآخر وأعطى بعضها للكلب.”

واعتقل المتهم، الذي قالت الشرطة إنه يعاني من مشاكل إدمان مخدرات، في فبراير 2019 بينما كانت الشرطة تبحث عن والدته التي أبلغ أحد أصدقائها عن فقدانها.

المصدر: “لوفيغارو”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411297

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