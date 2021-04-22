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تحرك عاجل في مصر بعد نشر فيديو طفل يقود قطارا

كل الوطن - فريق التحرير
2021-04-22T01:06:24+03:00
عربي ودوليفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 9 دقائقآخر تحديث : الخميس 22 أبريل 2021 - 1:06 صباحًا
تحرك عاجل في مصر بعد نشر فيديو طفل يقود قطارا

كل الوطن – وكالات: كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال جالسا على مقعد القيادة داخل كابينة أحد القطارات في كفر الشيخ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها صباح اليوم الأربعاء: “في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأطفال يجلس على مقعد السائق داخل كابينة القيادة بأحد القطارات وبجانبه شخص آخر يقوم بتصويره، والصياح بأن القطار سيتوقف وبدت حالة من الهلع داخل الكابينة”.

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وأضافت: “تبين بالفحص أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم تم تصويره عام 2018 داخل القطار المتجه من محطة كفرالشيخ إلى محطة قلين، كما توصلت التحريات إلى أن الذي كان متواجدا داخل كابينة القطار (شخصين)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما قررا أنهما كانا متواجدين داخل كابينة الجرار الخلفي الاحتياطي (غير المستخدم) وأنها قاما بتصوير هذا الفيديو على سبيل الدعابة وأن الذي قام بنشر هذا الفيديو صديق لهما، وتم ضبطه وقرر أنه قام بوضع الفيديو على تطبيق الواتس آب وأنه فوجئ بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”.

المصدر: “أخبار اليوم”

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=411300

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